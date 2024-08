Ragusa, la prima processione con il patrono San Giovanni Battista

Attualità

Oggi pomeriggio simulacro e Arca santa verso la chiesa di San Pio X. Ieri sera la celebrazione eucaristica con la Pia unione primaria "Santa Rita" di Vittoria

Dopo che ieri sera si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi e animata dalla Pia Unione Primaria “Santa Rita” di Vittoria (foto Salvo Bracchitta), proseguono, oggi, a Ragusa, i solenni festeggiamenti in onore del patrono principale della città, San Giovanni Battista. I canti, ieri sera, sono stati eseguiti dal coro polifonico diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Muriana. Oggi, intanto, alle 18, l’attesa processione con il simulacro di San Giovanni Battista e l’Arca santa che, accompagnati dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, si dirigeranno verso la chiesa di San Pio X in viale Europa. Domani è il giorno della vigilia della solennità del martirio di San Giovanni Battista. Le celebrazioni eucaristiche in Cattedrale sono in programma alle 9 e alle 19. Alle 8 e alle 12 ci sarà lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso di campane. Dalle 8 alle 12, inoltre, la chiesa di San Pio X sarà aperta per la preghiera personale al simulacro del santo patrono.