Ragusa, la protesta degli agricoltori prosegue con Saro Occhipinti Pitredda

Attualità

L'ultimo presidio in città sta ancora resistendo

L’ultimo presidio dei trattori resiste grazie alla tenacia di Saro Occhipinti Pitredda (nella foto). Fu il primo a partire, è spiegato in una nota diffusa da Marcello Guastella, quando la protestacominciò al Sud chiamando a raccolta i suoi numerosi amici e spronandoli a scendere in strada visto che era arrivato il momento di battersi in difesa di un comparto ed un territorio che moriva. “Oggi Saro – è chiarito ancora – resiste, anzi rilancia dicendo ai suoi amici che la protesta deve continuare perché necessaria e perché fiducioso nel lavoro fatto in questi mesi di protesta dove è stato in prima fila nel raccordarsi con i vari politici con i quali ha contribuito ad avviare un proficuo confronto. Saro ha altresì presenziato ai tavoli tecnici istituiti presse la Regione siciliana e consapevole del ruolo assegnatogli dagli amici tiene duro nel proseguire la protesta ma sempre determinato a proseguirla in modo rispettoso delle regole cogliendo l’occasione per ringraziare il questore e il comando dei vigili urbani oltre al sindaco. Oggi Saro con i suoi trattori porge gli auguri di Buona Pasqua a tutti consapevole e determinato a difendere questo nostro territorio”.

