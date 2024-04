Ragusa, la Regione accoglie la richiesta del Comune di istituire una casa di comunità nell’immobile di via Berlinguer

Attualità

Il sindaco Cassì: "E una notizia di cui non possiamo che ritenerci soddisfatti"

A seguito delle richieste formali, delle interlocuzioni e degli incontri avuti in questi mesi con la Regione, l’assessorato siciliano alla Salute ha accolto la richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale di istituire a Ragusa, oltre al già previsto ospedale di Comunità, anche una casa della comunità.

Il Comune ha infatti offerto la disponibilità a concedere in comodato d’uso all’Asp parte dell’immobile di via Berlinguer (nella foto), la cosiddetta “casa protetta” attualmente oggetto di importanti interventi di riqualificazione. La Regione ha già dato mandato all’Azienda Sanitaria Provinciale di farsi carico delle verifiche relative alle caratteristiche strutturali e tecnologiche del sito secondo i criteri stabiliti dal Dm 77/2022.

“È una notizia di cui non possiamo che ritenerci soddisfatti – afferma il sindaco, Peppe Cassì – perché consentirà di ampliare i servizi sanitari e sociosanitari di prossimità offerti a Ragusa. Così facendo l’immobile di via Berlinguer avrà finalmente una funzione sociale importantissima per la città, passando dall’essere un luogo simbolo di abbandono, mai entrato in funzione, a riferimento per il quartiere e per tutta la sanità ragusana”.