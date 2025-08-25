Ragusa, la reliquia del braccio del patrono all’ospedale Giovanni Paolo II

Società

Continuano le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista in cattedrale e non solo

Le giornate dedicate al patrono principale della Diocesi di Ragusa e al patrono della città capoluogo, San Giovanni Battista, vivono i propri momenti di intensità. Dopo che oggi la reliquia del braccio è stata traslata nella parrocchia di Maria Santissima Nunziata e dopo che, ieri sera, la celebrazione eucaristica vespertina è stata presieduta da don Giuseppe Cascone (nella foto Bracchitta), si prosegue domani con altri momenti spiritualmente molto ricchi di significato. Alle 9, infatti, di martedì 26 agosto ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti, assistente spirituale dell’ospedale Giovanni Paolo II.