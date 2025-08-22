Ragusa, la reliquia del braccio di San Giovanni in ospedale

Attualità

Un importante sostegno spirituale per gli ammalati

Continuano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. E continuano i momenti di attenzione nei confronti dei più deboli. Ieri, la reliquia del braccio di San Giovanni Battista è stata traslata all’ospedale Maria Paternò Arezzo per essere presentata agli ammalati. Il sostegno è stato spiritualmente molto intenso. Oggi la reliquia è stata traslata nella chiesa di San Giuseppe artigiano e sarà al centro di un momento di preghiera con gli anziani nelle case di riposo che sorgono nel quartiere della parrocchia. Domani, sabato 23 agosto, la reliquia del braccio arriverà, invece, nella parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa e qui si fermerà fino a domenica 24 agosto. Sempre domani, alle 19, in cattedrale, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd. Tutte le celebrazioni eucaristiche e i solenni vespri pontificali saranno trasmessi in diretta su Radio Karis inBlu e in streaming sui siti web: www.cattedraletv.it e www.radiokaris.it, nonché sulle pagine Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa”, “Diocesi di Ragusa”, “Insieme Ragusa” e “Radio Karis inBlu” oltre che sul canale Youtube di Radio Karis Ragusa. La cattedrale precisa che non è stato dato incarico ad alcuno di raccogliere offerte.