Ragusa, la riforma dell’ordinamento professionale e l’intervento dell’Anc locale

Attualità

Paolino: "Riteniamo fondamentale che i professionisti del territorio possano esprimere il proprio punto di vista sulle scelte che riguardano il futuro della categoria"

L’Associazione nazionale commercialisti ha scelto di intervenire con forza e chiarezza nel dibattito sulla riforma dell’ordinamento professionale, scrivendo al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. A preoccupare la categoria, come espresso dal presidente nazionale Anc Marco Cuchel, è la bozza di riforma recentemente presentata dal Consiglio nazionale, che, secondo la posizione adottata dall’associazione, non riflette il sentire della maggioranza dei professionisti e ha generato notevoli reazioni negative, coinvolgendo anche la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti per i suoi effetti potenzialmente dannosi sulla contribuzione. In questo quadro nazionale, anche Anc Ragusa si sta occupando attivamente della problematica, con la volontà di offrire il proprio contributo e di seguire la scia tracciata da Anc a livello nazionale.