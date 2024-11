Ragusa, la rigenerazione dei seggiolini allo stadio e la critica di Firrincieli al sindaco: “Dopo 7 anni, mi sembra la comunicazione dell’ovvietà”

Attualità

"In realtà il primo cittadino è alla ricerca di un posto al sole. E la città può attendere"

“Avere rigenerato i seggiolini (nella foto) dopo sette anni la dice lunga sull’interesse che questo sindaco ha rivolto all’impianto di contrada Selvaggio. Se non fosse stato per il Pnrr, non si sarebbe investito neanche un euro e l’agibilità della tribuna A, per stessa ammissione del sindaco che a distanza di tempo arriva con il produrre questi interventi, sarebbe rimasta un miraggio”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Sergio Firrincieli dopo avere letto uno dei tanti post su Facebook del sindaco che, in questo più che in altri periodi dell’anno, sembra affetto da bulimia comunicativa.