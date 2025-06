Ragusa, la rinascita e le sfide dell’urbanistica secondo il presidente dell’Ordine degli architetti

Attualità

Vincenzo Pitruzzello partecipa ai lavori del festival "Barocco&Neobarocco". Ecco le sue riflessioni

“Rinascita: architettura e urbanistica nei centri storici è un tema quanto mai attuale per le nostre città. Ogni architettura è lo specchio dei tempi. Nei secoli sono state realizzate opere meravigliose, edifici, chiese e altro ancora. Se andiamo indietro nel tempo, il 1693 è una data che ha già segnato il nostro territorio e in particolare il Val di Noto”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Ragusa, Vincenzo Pitruzzello (nella foto), partecipando ai lavori del festival Barocco&Neobarocco che ha chiuso i battenti proprio nei giorni scorsi e che, sin dalle battute iniziali, è risultato partecipato da addetti ai lavori e non. “Quel terremoto – ancora Pitruzzello – distrusse gran parte degli edifici, ma al tempo stesso segnò la rinascita delle architetture che ancora oggi vediamo e viviamo nelle nostre città. Le chiese, i palazzi, le architetture minori, opere d’arte antica legate da elementi formali che ne disegnano i rapporti, le proporzioni, lo stile. Basta guardare le opere del Gagliardi per riconoscere le mani sapienti degli architetti del tempo”