Ragusa, la sala Falcone-Borsellino sarà affidata in gestione con il Pspp. Ritenuta valida la proposta del Centro teatro studi

Attualità

L'istanza dovrà comunque essere sottoposta all'approvazione finale del consiglio comunale

Così come accaduto per il Castello di Donnafugata, anche per la Sala Falcone-Borsellino l’amministrazione comunale di Ragusa ha avviato una procedura di Partenariato Speciale Pubblico Privato (Pspp) così da mantenere la proprietà pubblica del luogo ma con una cogestione pubblico-privata che consenta di aprire, promuovere e utilizzare maggiormente questo spazio.

Due le proposte pervenute da due diverse compagnie teatrali locali, anche in questo caso valutate da una specifica commissione.