Ragusa, la scalinata del duomo si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto con la compagnia Godot

La proposta del progetto "Teatro per tutti" con il sostegno del Libero consorzio è stata molto apprezzata

Grandi emozioni a Ragusa Ibla, che per due serate si è trasformata in un teatro a cielo aperto. La scalinata del Duomo di San Giorgio, palcoscenico vibrante di suggestioni, ha accolto “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga, lo spettacolo inaugurale del progetto “Teatro per Tutti” promosso dalla Compagnia G.o.D.o.T. con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Sabato 28 e domenica 29 giugno, una folla numerosa e partecipe, tra cui molti turisti, ha assistito con trasporto a una rappresentazione intensa e coinvolgente, progetto di Federica Bisegna reso possibile dalla regia raffinata di Vittorio Bonaccorso, capace di fondere il realismo crudo del verismo con una poetica scenica essenziale e potentemente evocativa. La scelta di utilizzare l’intera scalinata come spazio scenico, già collaudata con successo dalla compagnia nella stagione estiva al Castello di Donnafugata, ha donato alla novella verghiana una dimensione epica e popolare, rendendo il pubblico parte integrante della narrazione. Un allestimento che ha saputo valorizzare in modo magistrale la verticalità e la forza simbolica del luogo, creando un dialogo visivo e drammaturgico tra parola, musica e architettura.