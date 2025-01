Ragusa, la scomparsa di Adolfo Padua. Il Csen: “Dedicare un impianto sportivo ibleo alla sua memoria”

Attualità

Il comitato provinciale dell'ente di promozione sportiva profondamente colpito dalla morte di un uomo che ha segnato un'epoca sul territorio locale

Anche il comitato provinciale Csen Ragusa, rappresentato dal presidente Sergio Cassisi, ha voluto rendere l’estremo saluto ad Adolfo Padua, medico urologo, sportivo, già rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto mentore del trofeo Atleta dell’anno che portava il nome del fratello, Salvatore Padua, venuto tragicamente a mancare in giovane età. Il premio, tra l’altro, da qualche anno, grazie alla grande apertura e disponibilità proprio dello stesso Adolfo Padua, si era potuto fregiare del trofeo Csen che costituiva un’appendice di valore per tutti quegli sportivi che, affiliati con l’ente di promozione sportiva, si erano messi in luce nel corso dell’anno e quindi di fatto promuovendo la propria candidatura come futuro atleta dell’anno.