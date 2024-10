Ragusa, la scuola Arti d’Oriente ai campionati italiani di sanda di massima serie

Sport

Quattro gli atleti che rappresenteranno il sodalizio ibleo a Caltagirone

La Scuola Arti d’Oriente Asd Itka di Ragusa, guidata dal maestro Davide Migliorisi, è pronta a partecipare ai campionati italiani di Sanda di massima serie, organizzati dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu (Fiwuk). Quest’anno l’importante competizione si terrà a Caltagirone, in Sicilia, presso il palazzetto dello Sport di via delle Industrie 7, durante il weekend del 2-3 novembre 2024.

Il Team di Sanda Arti d’Oriente sarà rappresentato da quattro atleti, appartenenti a diverse categorie di peso e età. Si tratta di Emailin Quezada Trinidad, Jovanny Trinidad, Alessio Iacono e Giuseppe Cappello. Questi atleti si stanno preparando con allenamenti intensi, senza sosta, anche nei weekend, per affrontare al meglio i combattimenti ormai imminenti. Il direttore tecnico, maestro Davide Migliorisi, ha espresso soddisfazione per il supporto ricevuto dall’amministrazione comunale di Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì, il vicesindaco Gianni Giuffrida e l’assessore allo Sport Simone Digrandi hanno infatti mostrato vicinanza e sostegno alla squadra durante la preparazione per questo importante appuntamento agonistico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA