Ragusa, la scuola Paolo Vetri ha celebrato la giornata per la consapevolezza sull’autismo

Attualità

L'iniziativa che ha coinvolto la città con nodo centrale piazza San Giovanni

La Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo cadeva martedì 2 aprile, giornata di festa per le scuole. Nonostante ciò il circolo didattico Paolo Vetri teneva particolarmente a celebrare questa giornata di grande importanza, e stamattina lo ha fatto in piazza San Giovanni e per le vie del Centro, coinvolgendo e sensibilizzando la gente con il gioco. “Tutti i bambini sono uguali e speciali, unici”: lo slogan, così vero, che hanno intonato.

