Ragusa, la segnaletica stradale delle contrade rifà il look

Attualità

Gli interventi sono stati realizzati a San Giacomo, San Nicola, San Filippo, Castellana e Renna

“Piccoli, ma significativi e soprattutto richiesti interventi per la segnaletica stradale delle nostre contrade. Con una spesa di circa 10.000 euro abbiamo infatti provveduto a sostituire segnali ormai ammalorati, installarne di nuovi, collocare nuovi specchi parabolici, rifare la nomenclatura. Un intervento, quest’ultimo, non banale, perché avere un cartello chiaro e leggibile con il nome di una determinata zona è un ausilio assai importante per i soccorritori in caso di emergenza. Gli interventi sono finora stati realizzati a San Giacomo, San Nicola, San Filippo, Castellana e Renna, ex Sp58. Ringrazio i cittadini per le segnalazioni e i nostri uffici per la collaborazione”. Lo dice l’assessore comunale alle Contrade del Comune di Ragusa, Andrea Distefano.

