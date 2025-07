Ragusa, la società Iblea Acque “legittimata” anche dal Tar: respinti i ricorsi

Attualità

La decisione dopo che il Cga di Palermo aveva disposto al Tribunale amministrativo etneo di entrare nel merito

La società Iblea Acque SpA prende atto con soddisfazione del pronunciamento della seconda sezione del Tar di Catania, dopo che il Cga di Palermo aveva disposto al tribunale amministrativo etneo di entrare nel merito, circa la volontà manifestata dai ricorrenti di annullare, tra le altre cose, l’approvazione della scelta della forma di gestione in house del Sistema idrico integrato decisa dall’assemblea dell’Ati Ragusa il 18 maggio 2022 e attuatasi con la costituzione della società Iblea Acque SpA.

Nella sentenza viene tra l’altro evidenziato che “la possibilità di affidamento diretto a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti per la gestione in house come delineati dalla normativa europea e partecipate interamente dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, si configura quale modalità e legittima di internazionalizzazione del servizio”.