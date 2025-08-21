Ragusa, la spiaggia di Passo Marinaro ripulita dai rifiuti

Attualità

L'associazione Terre Pulite ringrazia l'assessore Mario D'Asta per l'intervento effettuato

“Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento al Comune di Ragusa che ieri mattina ha provveduto alla rimozione dei rifiuti accumulati sulla spiaggia di Passo Marinaro”. Così l’associazione Terre Pulite in un post sui social.

“Ringraziamo, in particolar modo, l’assessore D’Asta – continua l’associazione – per la disponibilità e per le parole di apprezzamento rivolte ai volontari di Terre Pulite che, con spirito di sacrificio e generosità, hanno dedicato tempo ed energie alla pulizia della spiaggia di Kamarina in giornate rese ancora più difficili dal caldo. Accogliamo positivamente l’apertura al dialogo e alla collaborazione. Precisiamo però che la nostra non voleva essere una polemica sterile né tantomeno un attacco personale o istituzionale: la nostra azione nasce sempre e solo dall’urgenza di tutelare l’ambiente e il patrimonio storico del nostro territorio”.