Ragusa, la squadra di Crazy Wheels trionfa a Cefalù

Sport

Nella sfida di basket in carrozzina, gli iblei hanno avuto la meglio sul Reggio Calabria

Straordinario successo per i ragazzi di Crazy Wheels Ragusa (nella foto), che si aggiudicano la vittoria al torneo 3×3 Streetball di Cefalù, contro la rappresentanza del Reggio Calabria Basket in carrozzina, all’interno della tappa ufficiale dell’Estathé 3×3 Italia Fip Circuit, il prestigioso circuito nazionale promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L’evento, ormai appuntamento fisso dell’estate sportiva siciliana, è stato inserito nel cartellone ufficiale del Comune di Cefalù e ha richiamato atleti e appassionati da tutta l’isola.

La formazione ragusana ha dominato l’incontro sin dalle prime fasi, imponendosi con un gioco solido, ben organizzato e ricco di spunti tecnici. Il cammino verso la vittoria non è stato privo di ostacoli: numerose le sfide combattute e i momenti spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico presente. Tuttavia, a fare la differenza sono state la coesione del gruppo, la strategia di gioco e la grande determinazione dimostrata dagli atleti, che hanno saputo reagire con forza anche nei momenti più difficili.

“È una vittoria che premia il lavoro, la dedizione e il cuore di questi ragazzi”, commenta Andrea Veloce, presidente e atleta di Crazy Wheels. “Siamo orgogliosi di aver portato a casa un risultato così importante in un contesto competitivo e di alto livello come questo”.

Il successo dell’incontro si deve anche alla perfetta organizzazione dello Streetball 3vs3 Cefalù, grazie all’impegno degli enti locali, degli sponsor e di una rete di volontari che hanno curato ogni dettaglio, dalla logistica all’ospitalità. La cerimonia di premiazione, arricchita dalla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti degli sponsor, ha conferito ulteriore prestigio all’iniziativa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al pubblico di Cefalù, il cui entusiasmo ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e sportività.