Ragusa, la stagione di Teatro in primo piano chiude con Lunetta Savino

La straordinaria attrice porterà in scena venerdì sera al Duemila il testo di Zeller intitolato "La madre"

Può l’amore essere troppo? È questa la domanda che sta sotto il personaggio interpretato da Lunetta Savino in “La madre”, il testo di Florian Zeller che sarà portato in scena grazie alla regia di Marcello Cotugno venerdì sera alle 21 al Duemila di Ragusa, ultimo appuntamento per questa stagione con Teatro in primo piano, la fortunata rassegna che continua a riscuotere sempre più consensi.Anna, una donna di mezza età, con una vita dedicata alla crescita dei figli e al marito (Andrea Renzi), nasconde – male – relazioni extraconiugali portate avanti con la scusa del lavoro. Una famiglia tipo, due genitori e due ragazzi, un maschio e una femmina. Lei non è presente, non è in scena e la “Madre” lo dice senza mezzi termini che le sta antipatica, che non l’ha mai sopportata, fin dal giorno in cui è venuta al mondo. Invece il figlio maschio (Niccolò Ferrero) è tutta la sua vita, tanto che la sua partenza per la convivenza con la fidanzata (Chiarastella Sorrentino) è peggio di un lutto.