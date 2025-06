Ragusa, la stagione teatrale del Duemila ha chiuso con Pattavina ed è pronta a ripartire con nomi di grande spessore

Spettacoli

Il bilancio del direttore artistico Carlo Nobile e le prospettive per il futuro

“Con la pièce Il ratto delle Sabine, che ha avuto per mattatore il sempreverde Pippo Pattavina e che ha fatto divertire come non mai il nostro pubblico, presente al teatro Duemila, si è chiusa la stagione 2024-2025 promossa dall’associazione culturale C&M, stagione che ci ha regalato grosse soddisfazioni”. Lo dice il direttore artistico, Carlo Nobile, che, oltre a soffermarsi sulla qualità degli spettacoli proposti e sulle trame intriganti messe in evidenza, punta i riflettori sulla costante attenzione che il pubblico della provincia di Ragusa sta facendo registrare.