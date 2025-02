Ragusa, la “Via della vergogna” non si smentisce

Attualità

Appena cinque giorni fa i volontari avevano raccolto duecento sacchi di spazzatura: "Serve l'aiuto di tutti. Così non si va da nessuna parte"

Cinque giorni dopo è già di nuovo sporco. Lo rilevano i volontari di RagusAttiva che evidenziano: “Domenica 26 gennaio abbiamo ripulito via Berlinguer (ormai “via della Vergogna”), ma in meno di una settimana sono già comparsi 3 sacchi di rifiuti e tanti pannolini sparsi. Ieri sera abbiamo fatto un controllo e la situazione è di nuovo critica. Serve l’aiuto di tutti! Fino a quando l’amministrazione non installerà le fototrappole, possiamo fare qualcosa di semplice ma efficace: passare più spesso da quella via. Essendo poco frequentata, è facile per alcuni abbandonare rifiuti senza essere visti. Se aumentiamo il passaggio, aumentiamo anche il controllo. Noi continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA