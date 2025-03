Ragusa, la violinista di fama internazionale Linda Hedlund si esibirà al Centro commerciale culturale

Spettacoli

L'appuntamento è in programma sabato alle 20,30

La violinista Linda Hedlund (nella foto), interprete di fama internazionale, sarà la protagonista del prossimo appuntamento della 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 22 marzo alle ore 20.30, presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, in via Giacomo Matteotti n. 61, Linda Hedlund, con il concerto dal titolo “Le corde dell’anima”, condurrà gli spettatori in un viaggio musicale straordinario attraverso le affascinanti composizioni per violino solo. Il programma della serata esplorerà capolavori che spaziano dal virtuosismo barocco alle calde sonorità del tango argentino. La violinista finlandese, con tecnica raffinata e profonda sensibilità interpretativa, saprà esaltare la straordinaria versatilità del violino, evocando una dimensione fatta di suoni che accarezzano e scuotono l’anima, attraversando sia melodie barocche ricche di dinamismo, che ritmi passionali e malinconici tipici del tango argentino, tutto con un’intensa espressività.