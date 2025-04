Ragusa, la visita del direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute

Attualità

Domani sarà fatto il punto sui piani futuri dell'Asp iblea

Domani in visita a Ragusa il direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute, Salvatore Iacolino (nella foto). Il dirigente generale, insieme al direttore generale dell’Asp Pino Drago, farà visita ai presidi ospedalieri, per verificare lo stato dell’arte di alcuni lavori (compresi quelli per l’installazione degli acceleratori lineari e la realizzazione dell’ospedale di Comunità al Paternò Arezzo), accompagnato dalla direzione strategica dell’Asp. Poco prima delle 13 è previsto un incontro con la stampa: un momento sicuramente utile per fare il punto della situazione anche sui lavori di avanzamento dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

