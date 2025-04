Ragusa, la visita dell’assessore regionale Aricò in Prefettura e il futuro di palazzo Tumino. L’on. Campo: “Alcuni aspetti non ci convincono”

Attualità

"Per allogare nell'immobile in questione il Tribunale, il percorso prefigurato appare lungo e tortuoso"

“Speriamo non sia stata l’ennesima passerella del centrodestra, in piena campagna elettorale, per promettere opere che mai si realizzeranno, così com’è accaduto in passato con gli annunci spot sulla Siracusa-Gela e che tali difatti sono rimasti”. È il commento della deputata regionale Stefania Campo dopo la visita dell’assessore regionale Alessandro Aricò (nella foto), che stamattina in prefettura, così come annunciato nei giorni scorsi, ha fatto delle comunicazioni sul Tribunale di Ragusa.