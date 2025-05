Ragusa: la Zes, i dubbi interpretativi e le possibili soluzioni. Un convegno nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti

Economia

L'appuntamento è in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15,30 e vedrà la presenza dei rappresentanti di Sicindustria, Commerfidi e Confcommercio

“Le opportunità offerte dalla zona Zes: dubbi interpretativi e possibili soluzioni”. E’ questo il tema dell’appuntamento in programma oggi pomeriggio, dalle 15,30, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi in via Nino Martoglio 5 a Ragusa nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (nella foto).

E’ rivolto a tutti coloro che intendono approfondire le tematiche del credito Zes a poche settimane dalla chiusura dello sportello. Si parlerà di dubbi applicativi, ma anche della corretta applicazione dell’istanza. Il convegno è promosso da Odcec Ragusa d’intesa con Sicindustria, Commerfidi e Confcommercio. I saluti istituzionali saranno da parte di Maurizio Attinelli, presidente Odcec Ragusa, Giorgio Cappello, presidente Sicindustria Ragusa, Salvatore Guastella, presidente Commerfidi Ragusa, e Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Ragusa. Interverrà Danilo Maltese, commercialista e direttore generale Commerfidi mentre le relazioni saranno a cura dei commercialisti Francesco Paolo Trapani di Palermo e Claudio Castilletti di Ragusa.

