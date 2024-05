Ragusa, l’accoltellamento in zona “Marsala”: cinque persone denunciate per rissa aggravata

Cronaca

I fatti sembrerebbero scaturire da ragioni di natura sentimentale. Ferito un giovane condotto in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II e poi trasferito al Cannizzaro di Catania

I carabinieri della sezione operativa del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile, nella serata di giovedì scorso, 23 maggio, sono intervenuti in un’area attigua al liceo Umberto I-istituto Crispi di Ragusa dove, a seguito di un’accesa lite tra un gruppo di giovani vittoriesi ed alcuni minorenni di origine albanese, un ragazzo è stato raggiunto da due fendenti al torace. Il giovane, condotto in codice rosso presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è stato successivamente trasferito al Cannizzaro di Catania, ove le sue condizioni sono state da subito ritenute molto serie, ma fortunatamente non tali da metterne a repentaglio la vita.