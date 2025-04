Ragusa, l’allarme di Confimprese: “Centro storico sempre più abbandonato”

Attualità

"Situazione complessa e per cui è necessario mettere in campo un'azione politica degna di nota"

Inascoltati ed esasperati. Così si sentono gli esercenti del centro storico di Ragusa che, ancora una volta, chiedono risposte alle istituzioni per arginare un crescendo di degrado e assenza di sicurezza. La presenza di decine di abitazioni chiuse, un centro storico sempre più ghettizzato, un’ordinanza antibivacco puntualmente disattesa e cumuli di rifiuti che vengono abbandonati (nonostante il servizio di pulizia giornaliero della ditta Busso) rappresentano una problematica complessa e articolata.

“ll problema risiede nel fatto che il centro storico ha perso la sua identità di quartiere abitato e vissuto – racconta Peppe Occhipinti, presidente territoriale di Confimprese iblea – le famiglie che un tempo popolavano queste strade sono andate via lasciando il posto a una popolazione eterogenea e frammentata che non ha radici o legami con il territorio”. Occorre invertire la marcia prima che sia troppo tardi.