Ragusa, l’ambulatorio oculistico resta uno dei punti di forza della sezione dell’Uici

Attualità

Domani sarà organizzato un incontro sociale nella sede di via Fucà

Uno dei punti di forza dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa è l’ambulatorio oculistico sezionale per la prevenzione della cecità su cui in passato, ma anche adesso, è stata puntata molta attenzione per fare in modo che siano date risposte adeguate a un numero quanto più possibile elevato di utenti. E’ bene, dunque, ricordare che durante il mese di gennaio l’ambulatorio è aperto tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30, tranne il sabato.