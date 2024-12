Ragusa, l’amministrazione comunale in visita all’azienda di Alessandro Criscione

Attualità

Il consigliere Battaglia: "E' il produttore che ha vinto la prestigiosa medaglia d'argento al World cheese awards"

“Accompagnato dal sindaco Peppe Cassì, e con il vicesindaco Gianni Giuffrida e l’assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari, siamo andati a congratularci con Alessandro Criscione, direttamente nella sua azienda, per avere ottenuto uno strepitoso riconoscimento, la medaglia d’argento al World cheese awards grazie al suo formaggio che rispecchia in pieno il gusto e le tradizioni dei nostri padri”. Parola del consigliere comunale Salvatore Battaglia che ricorda come Criscione abbia ottenuto questo significativo traguardo al cospetto di 4876 campioni provenienti da 47 Paesi diversi e che sono stati valutati in 104 tavoli dai palati di 240 giudici internazionali.