Ragusa, l’analisi del voto di FdI. Parla il coordinatore cittadino Poidomani: “Primo partito in città, abbiamo una grande responsabilità”

Politica

“Con 4797 voti di lista, a Ragusa città un risultato molto al di sopra delle attese”. Lo dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani (nella foto), nella sua analisi del voto dopo che è stato completato lo scrutinio per le Europee nel capoluogo. “Siamo ben consapevoli – sottolinea Poidomani – che una cosa sono le amministrative, un’altra le elezioni europee. Però questo segnale è da accogliere in modo positivo e ci fa comprendere come Fratelli d’Italia sia riuscita a riscontrare una forte e crescente presenza, oltre che radicamento, sul territorio. Il nuovo corso che ha voluto imprimere questa segreteria raccoglie i primi frutti evidenziando un’attenzione costante nei confronti della collettività ragusana, dei giovani, delle donne, degli agricoltori, delle associazioni e della città in genere. Gli altri risultati? È evidente che per qualcuno qualcosa non ha funzionato. Se quel qualcuno, insieme al suo cerchio magico, ha ottenuto quel risultato che abbiamo visto tutti, credo sia il caso di trarre delle conclusioni politiche circa il reale peso rappresentato attualmente in città”. “Per quanto ci riguarda – ancora Poidomani – potendo contare su un bacino ampio di consensi che ha fatto registrare una crescita esponenziale, sappiamo di avere una grande responsabilità da gestire. Il contenitore si è ampliato e adesso bisogna guardare con enorme fiducia al partito, consapevoli che le risposte da dare sono ancora molte su tutto il territorio”.

