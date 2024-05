Ragusa, l’Ance destina una serie di fondi come indennizzo per mancata produzione per la formazione sulla sicurezza per i dipendenti delle aziende edili

Economia

Il finanziamento sarà valido per un anno a partire dall'1 giugno

Seimilacinquecento ore come indennizzo per mancata produzione per la formazione sulla sicurezza per i dipendenti delle aziende edili, saranno rimborsati dall’Ance alle proprie imprese associate. Un investimento importante, quello di Ance Ragusa che rimborserà 20 euro per ogni ora non lavorata dai lavoratori delle aziende che prenderanno parte ai corsi organizzati dall’Ente Sfera come indennizzo per l’assenza dei dipendenti stessi. “Questi corsi – spiega il presidente Giorgio Firrincieli – che sono obbligatori e che vengono erogati gratuitamente dall’Ente Sfera, privano però le aziende di forza lavoro. Attraverso questo finanziamento, che sarà valido dall’1 giugno al 31 maggio del 2025, rimborseremo alle aziende, di fatto, le ore di assenza dei lavoratori”.