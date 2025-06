Ragusa, l’Ance rinnova le cariche sociali

Economia

Giorgio Firrincieli candidato alla presidenza per il secondo e ultimo mandato

E’ in programma venerdì 27 giugno, alle 18,00 a Villa Fortugno, sulla Ragusa-mare, l’assemblea dei soci ordinari di Ance Ragusa, che sarà chiamata al rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2025-2029. Sarà eletto il presidente, i due vicepresidenti, il tesoriere e 5 componenti del Consiglio generale. La Commissione di designazione, costituita dai soci Giuseppe Causarano, Maurizio Cilia e Giovanni Giombarresi, che nei mesi scorsi ha ascoltato l’intera base associativa, relazionerà sull’esito delle consultazioni e subito dopo si darà la parola ai soci che dovranno esprimersi, tramite scrutinio segreto, sulla candidatura a presidente di Giorgio Firrincieli (nella foto), per il suo secondo ed ultimo mandato.