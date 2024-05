Ragusa, lancia l’hashish dall’auto in corsa: denunciato un 19enne di Comiso

Cronaca

L'episodio è accaduto durante le ore notturne nei pressi di via Zama

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo ai delitti in materia di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra volante della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un diciannovenne residente a Comiso, ritenuto responsabile del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Più in dettaglio, nei giorni scorsi, a Ragusa, intorno alle 23.30, l’attenzione degli agenti di una Volante è stata attirata da un’autovettura di grossa cilindrata con 5 persone a bordo che procedeva da via Zama in direzione Piazza Croce; alla vista della volante, il conducente dell’auto aumentava la velocità allo scopo di eludere il controllo mentre uno dei passeggeri tentava di disfarsi di un involucro lanciandolo fuori dall’autovettura.