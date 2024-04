Ragusa, l’Anffas onlus avvia la campagna di primavera a sostegno di Telethon

Attualità

E' possibile contribuire acquistando i "Cuori di biscotto" già disponibili nella sede di via Lupis

“Per lei che crede in me. Io per lei”. E’ il claim della nuova campagna di primavera lanciata dall’Anffas nazionale con la fondazione Telethon e che darà l’opportunità di apprezzare i Cuori di biscotto. Sono delle leccornie prodotte e confezionate da Grondona appositamente per Telethon nei gusti: pasta frolla, arance di Sicilia e gocce di cioccolato, cacao e gocce di cioccolato. Anche quest’anno l’Anffas di Ragusa sta partecipando alla campagna per cui è possibile, per chi fosse interessato, recarsi nella sede dell’associazione, in via Eugenio Criscione Lupis, piazza Lupis, al civico 97, per acquistare i prodotti in questione e sostenere così la ricerca scientifica, allo scopo di dare speranza alle mamme rare. “Lei ci sostiene, lei ci coccola, lei si prende cura di noi – recita il manifesto della campagna – lei è la mamma e con i Cuori di biscotto puoi festeggiarla sostenendo la ricerca sulle malattie genetiche rare”. I Cuori di biscotto sono già disponibili in associazione e possono essere ritirati durante gli orari di ufficio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA