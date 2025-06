Ragusa, l’Anffas onlus avvia la campagna sul 5×1000

Attualità

"Sostenete i progetti di vita dei nostri ragazzi"

“Anche quest’anno vi chiediamo di donare il 5×1000 all’Anffas onlus Ragusa. Perché il vostro aiuto può essere essenziale per sostenere il progetto di vita delle persone con disabilità”. Questo l’appello che arriva dall’associazione che opera nel capoluogo ibleo in vista del periodo dedicato alla dichiarazione dei redditi e che viene riproposto ai cittadini contribuenti.

Si tratta di un invito a sottoscrivere il codice fiscale dell’associazione nello spazio apposito del 5 per mille per quanto riguarda l’Unico persone fisiche, il 730 e il Cud.