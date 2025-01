Ragusa, l’Anffas onlus e gli insegnanti di sostegno: “I nostri figli non sono un banco di prova”

Attualità

Condivisa la posizione espressa dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap anche se, in provincia, si sta cercando di creare una rete positiva di relazioni

“La scuola deve rispondere ai bisogni dei nostri studenti e delle nostre studentesse con disabilità. Occorre un cambio di passo repentino, perché i fatti che continuano a registrarsi in alcune scuole, non necessariamente della nostra provincia, non sono più tollerabili”. Lo dice Anffas onlus Ragusa (nella foto la sede) condividendo quanto affermato in queste ultime ore da Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Federazione italiana per il superamento dell’handicap.