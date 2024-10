Ragusa, l’Anpi lancia raccolta fondi a sostegno delle attività di Emergency a Gaza

Attualità

"Ci appelliamo a tutte le cittadine e i cittadini: dateci una mano"

L’Anpi provinciale di Ragusa aderisce alla campagna nazionale lanciata dall’Anpi nazionale per mettere in campo un’azione concreta per aiutare Gaza, i suoi bambini, le sue donne, i suoi uomini feriti gravemente.

“Lanciamo, quindi, anche nella nostra provincia una campagna di raccolta fondi destinati esclusivamente alla preziosa attività sanitaria di Emergency in quella terra martoriata” sottolinea il presidente provinciale Gianni Battaglia (nella foto), effettuando una sottoscrizione sul sito di Emergency:

https://insieme.emergency.it/participant/anpi-per-gaza

“Ci appelliamo quindi – aggiunge – a tutte le cittadine e i cittadini: dateci una mano”.