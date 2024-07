Ragusa, Laporta: “Troppe discariche abusive in città”

Attualità

Il consigliere comunale punta il dito su una problematica che stenta a essere risolta

“Le discariche abusive, a Ragusa, aumentano con cumuli di rifiuti indifferenziati ovunque e l’amministrazione comunale continua a ignorare la problematica. Semplicemente vergogna”. La denuncia, l’ennesima, del consigliere comunale di Territorio, Angelo Laporta, che parla di una situazione fuori controllo.

‘Nonostante l’impegno della ditta Busso che, giornalmente, bonifica le micro discariche – incalza Laporta – il centro storico di Ragusa è terra di nessuno. Chiunque getta rifiuti in ogni angolo della strada come se nulla fosse. Le situazioni più critiche si segnalano in via Hodierna, via Cadorna, Santissimo Salvatore, via Sant’Anna, piazza Solferino, piazza Caporale Bellina (nella foto), via Ecce Homo, via Sant’Anna, via Cono, via Generale Scrofani, via Garibaldi. Più volte, in consiglio comunale, ho chiesto al sindaco e all’assessore D’Asta misure drastiche per contrastare questo triste fenomeno. Purtroppo, fino ad oggi, solo parole al vento”.