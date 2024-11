Ragusa, l’Asp e la stabilizzazione del personale Click day: per la Cisl Fp un doppio risultato

Attualità

Il segretario generale Mauro Bonarrigo: "Abbiamo ottenuto un doppio risultato"

L’Asp di Ragusa ha riservato una rilevante attenzione al ruolo amministrativo avviando le procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione del personale “click day” arruolato durante l’emergenza Covid-19. “Apprezziamo l’impegno della direzione strategica – chiarisce Carmelo Massari, coordinatore Asp dell’area iblea per la Cisl Fp Ragusa Siracusa – che ha indetto le prove selettive per la figura degli assistenti amministrativi, realizzando un piano triennale il cui fabbisogno di personale garantirà la possibilità di coprire i vuoti in organico grazie all’utilizzo del “punto 5” del protocollo d’intesa stipulato nel marzo 2023 fra l’assessorato regionale della Salute e la Cisl”.