Ragusa, l’Asp indice un avviso pubblico per la copertura di 142 posti vacanti

Sanità

Il manager Pino Drago: "Un altro passo significativo per potenziare il comparto"

Con una delibera di recente adozione, l’Asp di Ragusa ha indetto un avviso pubblico per la stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 234/2021 art.1 comma 268 lett.b) e successive modifiche.

Nel rispetto dei limiti della disciplina vigente, del Piano del Fabbisogno del personale 2024-26 e dei vincoli di finanza pubblica, si procederà alla copertura di 142 posti vacanti: tra questi, 70 infermieri, 42 operatori socio-sanitari, 11 fisioterapisti, 5 ostetriche, 4 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 assistenti sociali, 2 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica, un logopedista e un infermiere pediatrico.

Dalla pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella sezione ‘Bandi e concorsi’ del sito aziendale (www.asp.rg.it), previsto per venerdì 31 gennaio, i candidati avranno 15 giorni di tempo per presentare istanza di partecipazione.