Ragusa, l’Asp ottimizza il patrimonio immobiliare e taglia le spese sugli affitti

Attualità

Molti servizi saranno trasferiti all'ex ospedale Civile. Previsti risparmi nell'ordine di 400mila euro all'anno

L’Asp, come da programma, ha completato la dismissione dei locali in affitto di via Giuseppe Di Vittorio, a Ragusa, con il trasferimento temporaneo del Provveditorato nella sede di via Teocrito. Questo intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi aziendali, con una conseguente riduzione dei costi per locazioni passive. L’operazione rientra in un piano più ampio che ha già visto, a dicembre ‘24, la dismissione dei locali in affitto presso il Centro Asi, nella zona industriale, e di quelli utilizzati per l’archivio. Grazie a queste prime misure, l’Asp di Ragusa ha ottenuto un risparmio di circa 266mila euro annui.

Lo step successivo prevede la dismissione dei locali di via Teocrito. I servizi (Provveditorato e Ufficio Tecnico) verranno, così, trasferiti al primo e secondo piano dell’ex ospedale “Civile” (nella foto), con ingresso da piazza Nassiriya, dove sono in corso lavori di adeguamento e ristrutturazione per accogliere gli uffici in spazi più funzionali e moderni. Questo ulteriore intervento garantirà un risparmio aggiuntivo di 171mila euro annui, portando il totale a circa 437 mila euro. Tra i piani dell’azienda c’è anche la dismissione dell’Ambulatorio di Salute mentale di Scicli (per 10 mila euro l’anno): il servizio sarà allocato in un padiglione dell’ospedale “Busacca”.