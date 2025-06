Ragusa, l’Asp presenta il piano per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore

Attualità

L'appuntamento è in programma per venerdì alle 9 nella sala Avis

Con l’approssimarsi dell’estate, l’Asp di Ragusa presenta il Piano per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore 2025, uno strumento operativo pensato per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione – in particolare anziani, soggetti fragili e persone in condizioni di isolamento sociale – dai rischi legati alle temperature estreme. Le ondate di calore possono causare disidratazione, peggioramento di patologie croniche, colpi di calore e, nei casi più gravi, un aumento della mortalità. A questi si aggiungono i rischi legati alla sovraesposizione ai raggi Uv.

Il documento, elaborato sulla base delle segnalazioni di rischio diffuse dal Ministero della Salute, sarà presentato ufficialmente venerdì 20 giugno alle ore 9, presso la Sala Avis di Ragusa , in apertura della XIV edizione delle “Giornate Iblee di Prevenzione”, promosse dal Dipartimento di Prevenzione, dal Servizio Igiene Ambienti di Vita (Siav) e dall’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute aziendale (U.O.E.P.S.A.). Sarà presente anche il direttore generale dell’ASp, dott. Giuseppe Drago.

L’edizione 2025 del Piano prevede l’identificazione anticipata dei soggetti fragili, attraverso l’incrocio di dati anagrafici e sanitari, e l’attivazione di un sistema di sorveglianza che consente il monitoraggio clinico, anche grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle unità di continuità assistenziale. Nei giorni più critici, l’Asp potrà rimodulare la disponibilità di posti letto e assicurare interventi tempestivi. Fondamentale anche la collaborazione dei Distretti, dei Servizi sociali e del Terzo settore per il supporto alle persone non autosufficienti. Sul piano della comunicazione, sono già state avviate campagne informative e incontri con la popolazione anziana, destinataria primaria delle raccomandazioni sanitarie.

A coordinare il Piano è il dott. Giuseppe Smecca, direttore del Dipartimento di Prevenzione. Del gruppo di lavoro fanno parte la dott.ssa Daniela Bocchieri, responsabile dell’U.O.E.P.S.A.; la dott.ssa Grazia Occhipinti; e il dott. Giuseppe Savà, responsabile della Comunicazione e dell’URP. In base ai livelli di allerta, l’Asp potrà coinvolgere tutte le strutture operative: medici di medicina generale, Direzioni sanitarie ospedaliere, case di riposo, Protezione civile e organizzazioni di volontariato.

Per informazioni, segnalazioni o richieste di supporto, l’Azienda raccomanda i seguenti contatti:

Numero verde URP: 800 296338

Punto informativo URP: 0932/234203 – 0932/234204

Call Center Servizio Informatico: 0932/658758

Numero nazionale del Ministero della Salute: 1500

