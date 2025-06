Ragusa, l’Asp promuove una giornata di sensibilizzazione e prevenzione oncologica dedicata all’Hpv dna test

Attualità

L'appuntamento è in programma mercoledì 19 giugno presso tutti i consultori familiari dell'azienda

L’Asp di Ragusa promuove una giornata di sensibilizzazione e prevenzione oncologica dedicata all’Hpv Dna Test, in programma mercoledì 19 giugno presso tutti i consultori familiari dell’Azienda. L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività di screening del tumore della cervice uterina, è rivolta alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni e si svolgerà senza necessità di prenotazione e in forma totalmente gratuita.

L’Hpv Dna Test è un esame che consente di individuare la presenza del Papilloma Virus (Hpv), principale responsabile del tumore al collo dell’utero, anche in assenza di lesioni già in atto. Si tratta di uno strumento di prevenzione raccomandato dai programmi di screening, che consente una diagnosi precoce e quindi cure più efficaci. In Italia, il test è previsto nei programmi di screening per le donne a partire dai 30 anni, con cadenza quinquennale se negativo, come da indicazioni del Ministero della Salute.

«I consultori familiari dell’Asp di Ragusa – spiega la dottoressa Nunziata Pace, direttrice della Uosd Coordinamento Consultori – svolgono un ruolo centrale nella promozione della salute femminile. L’Open Day dedicato all’Hpv Dna Test è un’occasione preziosa per raggiungere più donne possibile, sensibilizzarle sull’importanza degli screening e abbattere le barriere legate alla paura o alla scarsa informazione».

Sulla stessa linea il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, dottoressa Sara Lanza, che sottolinea come «la prevenzione sia uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute pubblica. Offrire test gratuiti e accessibili significa mettere i cittadini nelle condizioni di prendersi cura di sé in maniera semplice e tempestiva».