Ragusa, l’assessore D’Asta: “Saranno abbattuti 9 alberi perché potenzialmente pericolosi. Nel 2024 ne abbiamo piantumati 425”

Attualità

La decisione riguarda i pini ubicati lungo la Sp 25 per il mare in prossimità dello svincolo per le Fasi 1 e 2 della zona industriale

“Alla luce di una relazione sulla stabilità dei pini ubicati lungo la Sp 25 Marina-Ragusa, è stato accertato che 9 dei 73 esemplari che costituiscono l’impianto della nostra zona industriale risultano potenzialmente pericolosi a causa di inclinazione, branche parzialmente spezzate, lesioni da torsione o crescita asimmetrica”. Lo dice l’assessore comunale all’Ambiente di Ragusa, Mario D’Asta (nella foto), che spiega le motivazioni di questa scelta comunque sofferta.