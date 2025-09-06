Attualità
Ragusa, l’assessore D’Asta: “Saranno abbattuti 9 alberi perché potenzialmente pericolosi. Nel 2024 ne abbiamo piantumati 425”
La decisione riguarda i pini ubicati lungo la Sp 25 per il mare in prossimità dello svincolo per le Fasi 1 e 2 della zona industriale
“Alla luce di una relazione sulla stabilità dei pini ubicati lungo la Sp 25 Marina-Ragusa, è stato accertato che 9 dei 73 esemplari che costituiscono l’impianto della nostra zona industriale risultano potenzialmente pericolosi a causa di inclinazione, branche parzialmente spezzate, lesioni da torsione o crescita asimmetrica”. Lo dice l’assessore comunale all’Ambiente di Ragusa, Mario D’Asta (nella foto), che spiega le motivazioni di questa scelta comunque sofferta.
"Considerata la loro posizione lungo il margine stradale, in prossimità dello svincolo per le Fasi 1 e 2 della zona industriale – chiarisce – nei prossimi giorni saremo costretti a procedere all'abbattimento di queste 9 alberature. Una decisione dolorosa ma richiesta, necessaria e urgente per via dell'avvicinarsi della stagione autunnale e quindi di condizioni atmosferiche che potrebbero generare pericolosi cedimenti sul ciglio stradale. Il saldo sulle piantumazioni a Ragusa resta comunque ampiamente positivo: nel 2024 sono stati messi a dimora ben 425 alberi, anche grazie alla sensibilità associativa e all'attenzione di privati che hanno a cuore il territorio. Via Australia, via Alberto Sordi, piazza caduti di Nassiriya, Piazza Carmine e piazza Cappuccini sono delle alcune delle aree interne alla città interessate. Sempre nello stesso anno sono invece stati 18 gli alberi abbattuti per motivi di sicurezza".