Ragusa, l’assessore Iacono all’Anci Sicilia per promuovere azioni congiunte volte a monitorare lo stato di attuazione del riordino del sistema di assistenza territoriale

Attualità

E' intervenuto nel suo ruolo di presidente di Federsanità e di vicepresidente vicario nazionale

Si è svolto a Palermo, nella sede regionale di Anci Sicilia, l’incontro istituzionale tra il presidente Anci Sicilia, Paolo Amenta, il segretario generale Anci Sicilia, Emanuele Alvano, e il presidente di Federsanità Anci Sicilia e vicepresidente vicario nazionale, Giovanni Iacono, che è assessore comunale a Ragusa. Obiettivo dell’incontro è la promozione di azioni congiunte al fine di monitorare lo stato di attuazione del riordino del sistema di assistenza territoriale, sanitario e sociosanitario, così come indicato dal DM 77 (nella foto da sinistra Alvano, Amenta e Iacono).

Dal confronto è emersa la necessità di avviare una profonda riflessione sulle scelte, fino ad oggi adottate, in merito all’utilizzo dei fondi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziamenti peraltro a debito, al fine di realizzare strutture sul cui “contenuto” e funzionamento ci sono ancora grandissime incognite. Portare a meta tutti gli obiettivi di riforma dell’assistenza territoriale è una missione comune perché da essa dipende il miglioramento dell’accesso alle cure per i cittadini, la presa in carico dei pazienti così come l’implementazione di servizi più efficaci e innovativi, oltreché dare risposte alla questione degli accessi impropri ai pronto soccorso delle strutture ospedaliere.