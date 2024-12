Ragusa, l’assessore Iacono: “Lavoriamo per creare un museo della moto”

Attualità

"La ricchezza e la vitalità associazionistica della nostra città rappresentano un vero e proprio capitale sociale"

Domenica scorsa si è svolta a Ragusa una iniziativa della Federazione motociclistica italiana “Vespa Club Ragusa Touring” propedeutica al Raduno Monti Iblei “Faro Basso” che si terrà a Ragusa nel 2025. Sarà questo un evento a livello nazionale che attirerà da tutta Italia i vespisti possessori di questo gioiello a ‘faro basso’ prodotto dalla Piaggio dal 1948 fino al 1960.

All’evento di domenica è stato presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono (nella foto con il gruppo) il quale ha dichiarato che “Ragusa ha tante qualità e tra queste una che non sempre le classifiche rilevano: la ricchezza e la vitalità associazionistica che è capitale sociale, soprattutto per l’ammirevole impegno che ogni associazione mette per perseguire fini collettivi. A conferma di ciò, la Federazione motociclistica, sezione di Ragusa e il Club Vespa, che ricoprono, storicamente, un ruolo di rilievo nazionale, stanno lavorando, di concerto con l’Amministrazione comunale, a un progetto per realizzare a Ragusa un “Museo della moto” che, grazie al ricco materiale di cui si dispone e alle moto d’epoca, sarà, sicuramente, un fiore all’occhiello e l’ennesima attrazione della nostra città”.

