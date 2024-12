Ragusa, l’associazione Sisma 90 interviene sulla vicenda riguardante i rimborsi al 90% dell’Irpef

Attualità

"La soluzione è dietro l'angolo, ma potrebbero persistere alcune problematiche"

“Da alcuni giorni, in svariati organi di stampa e sui social, si è preannunziata la soluzione positiva e definitiva agli aventi diritto dell’annosa vicenda dei rimborsi al 90% dell’Irpef versata per gli anni 1990/1992 dai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa”. Così una nota dell’associazione Sisma 90 diffusa questa mattina.

“In particolare, i parlamentari dei partiti Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, vale a dire Pogliese, Sallemi, Nicita e Scerra hanno comunicato che, grazie ai loro interventi sia al Senato della Repubblica che presso il Mef – prosegue il documento – sono riusciti a sbloccare l’annosa vicenda dell’integrale rimborso al 90% del dovuto a tutti gli aventi diritto. Come associazione dobbiamo innanzitutto ringraziare pubblicamente l’operato dei parlamentari tutti che, con una azione bipartisanm hanno dato risposte, speriamo definitive, alle legittime istanze provenienti dal territorio e dai cittadini interessati. Come associazione, inoltre, abbiamo partecipato all’incontro (nella foto) organizzato dal Pd e tenutosi il 2 dicembre scorso nella sede del centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa ed ascoltato l’intervento del sen. Antonio Nicita sull’argomento”.

“È noto a tutti – ancora la nota – che il mancato riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell’imposta ha generato negli anni un vastissimo contenzioso che ha interessato dapprima le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado e poi anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, in numerose sentenze, ha riconosciuto il diritto al citato rimborso ai ricorrenti. Come lo stesso senatore ci ha comunicato e confermato, sembra che finalmente il Mef abbia recepito le sollecitazioni e le indicazioni avute sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’Avvocatura dello Stato in merito. Siamo altresì consapevoli che il termine del 31 dicembre 2024 entro il quale saranno liquidati in modo massivo detti rimborsi, così come già letto su vari organi di stampa, possa slittare in avanti, ma ad oggi, stando a quanto ha assicurato il sen. Nicita, sembra che si possa mettere la parola fine alla vicenda che ci ha visto, come associazione, impegnati in tanti anni nella difesa dei sacrosanti diritti dei soci e dei cittadini”.

“Degna di nota e condivisibile – è sottolineato ancora – la proposta avanzata dal senatore dell’istituzione di un numero verde cui gli interessati o i loro eredi possano rivolgersi per avere puntuale riscontro dell’ammontare del rimborso e della data presumibile di esigibilità della somma dovuta”.

Invitato ad intervenire nel dibattito successivo alle comunicazioni del senatore, il presidente dell’associazione, Carmelo Distefano, ha fatto un excursus dell’attività della stessa e dei servizi resi in particolare ai contribuenti delle province di Ragusa e Siracusa, ha ringraziato il senatore Nicita e le forze politiche tutte che sono riuscite a sbloccare l’iter dei rimborsi ma ha anche posto alcuni quesiti che meritano un approfondimento e delle soluzioni.

Ha fatto riferimento alla problematica di tutti i contenziosi ancora aperti in tutti i gradi di giudizio ed alle cartelle esattoriali pervenute ai contribuenti per il preteso recupero del 50% di quanto liquidato in base a sentenze esecutive.