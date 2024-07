Ragusa, l’atleta paralimpico Alessandro La Terra ricevuto a palazzo di Città

Attualità

La sua è una bella storia di resilienza: "Quando ti succede una cosa come quella che è accaduta a me: o ti infili sotto il letto e non esci più; oppure ti metti in gioco"

L’atleta di Santa Croce Camerina, Alessandro La Terra è stato ricevuto in comune, presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore allo Sport e Politiche giovanili, Simone Digrandi, l’assessora alle Politiche per l’inclusione e Pari opportunità Elvira Adamo e il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo. Alessandro La Terra ha deciso di dedicarsi allo sport agonistico dopo che anni fa un incidente l’aveva costretto a stare in carrozzina.

“Ci sono due possibilità – ha sottolineato l’atleta – quando ti succede una cosa come quella che è accaduta a me: o ti infili sotto il letto, non dentro il letto ma sotto, e non esci più; oppure ti metti in gioco. Io, anche grazie a chi mi sta vicino, sono riuscito a prendere la seconda strada. Adesso ho due obiettivi: fare del mio meglio nel sociale, fare del meglio nello sport. In entrambi i casi voglio abbattere limiti”.

“Alessandro spacca. Alessandro ha una determinazione e una voglia negli occhi che non può che spaccare. – Ha commentato il sindaco Peppe Cassì -. Dopo la serie A di basket in carrozzina, dopo il titolo italiano di powerlifting, il suo sogno è cimentarsi con il para triathlon, una disciplina per cui ha bisogno di attrezzature speciali e su misura. Per questo ha avviato una raccolta fondi che trovate qui: https://gofund.me/60be0b09