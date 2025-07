Ragusa, l’Avis provinciale aderisce alle Giornate per la donazione del sangue e plasma indette dalla Regione

Attualità

Si ricorda in particolare la strage di via D'Amelio

L’Avis provinciale di Ragusa aderisce alle Giornate per la donazione del sangue e plasma indette dalla Regione Siciliana, in particolare a quella del 19 luglio, data in cui si ricorda la strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. Nell’occasione è stata programmata, in collaborazione con il Servizio trasfusionale dell’Asp di Ragusa, una giornata speciale di donazione presso le Avis comunali di Comiso, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.