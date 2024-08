Ragusa, lavori di ripavimentazione in via Achille Grandi

Attualità

Gli interventi saranno effettuati dal 5 al 10 agosto

“Dopo alcuni interventi a Marina e nelle contrade, con il progressivo svuotamento della città nel periodo estivo così da ridurne i disagi, riparte il piano asfaltature su Ragusa”. Lo comunica il sindaco, Peppe Cassì, che aggiunge: “Il primo intervento potrà però creare qualche disagio: motivi di sicurezza ci impongono di cominciare da via Achille Grandi, con il tratto in entrata compreso tra lo svincolo con la ex Sp 73 e il Centro commerciale Le Masserie che negli ultimi mesi si è ulteriormente ammalorato a causa degli ingenti volumi di traffico. Via Achille Grandi non sarà comunque chiusa al traffico: i lavori procederanno per fasi con il conseguente restringimento della carreggiata. Gli automobilisti potranno quindi scegliere se percorrere comunque via Achille Grandi o svoltare per la zona Asi”.