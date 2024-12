Ragusa, l’azienda agricola Criscione medaglia d’argento a livello mondiale per il “cosacavaddu ibleo”

Attualità

A darne notizia il consigliere comunale Salvatore Battaglia

L’azienda agricola di Alessandro Criscione, ragusano, dopo avere partecipato con i suoi formaggi, in particolare il cosacavaddu ibleo, al G7 agricoltura di Siracusa dello scorso mese di settembre, ha ottenuto uno straordinario e prestigioso riconoscimento, la medaglia d’argento al concorso mondiale promosso da The guild of fine food. In particolare, quello di Criscione è stato uno dei cinque secondi posti ottenuti nel contesto del CheeseItaly nazionale ed ha meritato una menzione di rilievo per il fatto che è formata da soli 47 capi di bestiame. A darne notizia il consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia (nella foto da sinistra con Criscione) che segue da molto vicino tutte le vicende legate al mondo della zootecnia.